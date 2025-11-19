Подготовку к строительству нового аэропорта Иркутска обсудили с Росавиацией

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и руководитель Росавиации Дмитрий Ядров обсудили подготовку к строительству нового аэропорта Иркутска. Встреча состоялась в рамках Транспортной недели в Москве и была посвящена вопросам создания инфраструктуры будущего аэропортового комплекса.

Фото: Юлия Лорис, пресс-служба Росавиации

«Новый международный аэропорт Иркутска станет крупным транспортным объектом. Интерес к работе в нем проявляют крупные авиационные и логистические предприятия», – рассказал Игорь Кобзев.

Проектная документация планируется к утверждению в 2027 году, что станет подарком к 90-летию Иркутской области.

В настоящее время ведутся работы по формированию земельного участка и разработке предпроектной документации на строительство, которую планируется завершить в марте 2026 года. Параллельно прорабатывается вопрос транспортной доступности будущего объекта, включая развитие подъездных путей и железнодорожного сообщения.

Строительство нового аэропорта включено в федеральный проект «Развитие опорной сети аэродромов» национального проекта «Эффективная транспортная система». Аэропорт будет располагаться в районе пади «Ключевой» в Ангарском городском округе.