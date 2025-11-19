Новости

Энергоэффективность
«Рынок ИЖС в Иркутской области – это «дикий запад» – Максим Гук
«Спрос рос быстрее, чем культура потребления». Эксперты – об истоках некачественной застройки вокруг Иркутска
«Статистика не отражает текущий спрос на ИЖС». Антон Кондратьев, «ВСС Дом» - о реалиях рынка загородного жилья
Все материалы сюжета

Подготовку к строительству нового аэропорта Иркутска обсудили с Росавиацией

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и руководитель Росавиации Дмитрий Ядров обсудили подготовку к строительству нового аэропорта Иркутска. Встреча состоялась в рамках Транспортной недели в Москве и была посвящена вопросам создания инфраструктуры будущего аэропортового комплекса.

<p>Фото: Юлия Лорис, пресс-служба Росавиации</p>

Фото: Юлия Лорис, пресс-служба Росавиации

Читайте также:

Аэропорты Киренска, Ербогачена, Усть-Илимска и Усть-Кута планируют модернизировать
19 ноября 2025
Проект «Пять морей и озеро Байкал» выходит на активную стадию строительства
19 ноября 2025

«Новый международный аэропорт Иркутска станет крупным транспортным объектом. Интерес к работе в нем проявляют крупные авиационные и логистические предприятия», – рассказал Игорь Кобзев.

Проектная документация планируется к утверждению в 2027 году, что станет подарком к 90-летию Иркутской области.

В настоящее время ведутся работы по формированию земельного участка и разработке предпроектной документации на строительство, которую планируется завершить в марте 2026 года. Параллельно прорабатывается вопрос транспортной доступности будущего объекта, включая развитие подъездных путей и железнодорожного сообщения.

Строительство нового аэропорта включено в федеральный проект «Развитие опорной сети аэродромов» национального проекта «Эффективная транспортная система». Аэропорт будет располагаться в районе пади «Ключевой» в Ангарском городском округе.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес