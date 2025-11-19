Аэропорты Киренска, Ербогачена, Усть-Илимска и Усть-Кута планируют модернизировать

Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров обсудил с губернатором Иркутской области вопросы развития авиасообщения в регионе. В центре внимания находится как строительство новой гавани Иркутска, так и модернизация региональных аэродромов.

«Иркутская область активно занимается вопросами обновления региональной сети аэродромов. Ключевой объект в повестке – новый аэропорт столицы Приангарья, но также не забываем о менее крупных аэропортах», – отметил Ядров.

Прорабатываются варианты капитального ремонта и реконструкции аэропортов в ближайшие годы.

Рассматривается модернизация аэропортов Киренска, Ербогачена, Усть-Илимска и Усть-Кута в рамках федеральных программ. Для аэропорта Усть-Кута, испытывающего рост пассажиропотока, планируется строительство быстровозводимого здания аэровокзала пропускной способностью 100 пассажиров в час.

Стороны также обсудили развитие беспилотной авиации в регионе. Ведутся работы по проектированию ситуационного центра для управления беспилотными летательными аппаратами, что соответствует общероссийскому тренду на развитие данной отрасли.