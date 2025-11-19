Лесоперерабатывающее предприятие из Приангарья получило статус приоритетного проекта

Проект модернизации лесоперерабатывающих производств компании ООО «Элит» включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области лесопереработки. Соответствующий приказ выпустило Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.

Исполняющий обязанности министра лесного комплекса региона Павел Кирдяпкин подчеркнул, что реализация проекта предполагает утилизацию низкосортной древесины и отходов лесной промышленности. Объем производства пиломатериалов в Приангарье увеличится на 70 тыс. кубометров, а химико-термомеханической массы – на 70 тыс. тонн.

Соглашение о реализации инвестпроекта было подписано в ходе визита делегации Иркутской области во главе с губернатором Игорем Кобзевым в Китайскую Народную Республику. В июле 2025 года проект был представлен на заседании Российско-Китайской рабочей группы по освоению лесных ресурсов.

В настоящее время на территории Иркутской области реализуется 14 приоритетных инвестиционных проектов в сфере лесного комплекса с общим объемом инвестиций 154,8 млрд рублей. Удельный вес лесоперерабатывающего комплекса в объеме обрабатывающего производства региона составил 22,1% за девять месяцев 2025 года.