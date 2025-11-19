Стоимость минимального набора продуктов питания в Иркутской области оценивается в 7,6 тыс. рублей

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в Иркутской области в сентябре 2025 года достигла 23,7 тыс. рублей. Минимальный набор продуктов питания в регионе оценивается в 7,6 тыс. рублей, что ниже показателей соседних сибирских регионов. Данные приводит Иркутскстат.

Номинальная заработная плата в Иркутской области в августе 2025 года составила 87,7 тыс. рублей, демонстрируя незначительный реальный рост на 0,2% по сравнению с предыдущим годом.

На рынке жилья Иркутской области средняя цена квадратного метра на первичном рынке составила 146,5 тыс. рублей, на вторичном рынке – 117,1 тыс. рублей. Уровень безработицы в регионе по за июнь-август 2025 года составил 3%.

Численность населения Иркутской области по оценке на 1 января 2025 года достигла 2,3 млн человек. Плотность населения в регионе составляет 3 человека на квадратный километр при общей территории 774,8 тыс. квадратных километров.