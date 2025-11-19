Кузовщик-маляр возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Иркутске

Сервис по поиску работы SuperJob составил рейтинг вакансий с наибольшими зарплатными предложениями в Иркутске за ноябрь 2025 года. Анализ был проведен на основе 27 тыс. вакансий в городах с населением от 500 тыс. до 1 млн человек.

Лидером рейтинга стала вакансия кузовщика-маляра с зарплатным предложением от 100 до 350 тыс. рублей. На втором месте оказался врач стоматолог-терапевт с оплатой от 100 тыс. рублей и корпоративными скидками. Третью позицию заняла вакансия директора магазина в крупной розничной сети с предложением от 90 до 110 тыс. рублей в месяц, премиями и полисом ДМС.

Также в топ-5 вошли позиции главного бухгалтера и торгового представителя.

В других городах России среди высокооплачиваемых предложений ноября преобладают вакансии врачей, инженеров и квалифицированных рабочих. В Иркутске работодатели также предлагают зарплаты свыше 100 тыс. рублей для специалистов инженерных позиций и квалифицированных рабочих.