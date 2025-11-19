Новости

ВТБ: Число получателей единых детских пособий увеличилось на 40%

С начала года клиенты ВТБ получили свыше 50 млрд рублей единых детских пособий. Общий объем выплат почти вдвое превысил прошлогодний показатель.

С января по октябрь более 300 тыс. клиентов уже получают выплаты в рамках единого детского пособия на карту банка. Количество получателей выросло на 40% по сравнению с 2024 годом.

Единое детское пособие чаще всего оформляют клиенты из Москвы, Краснодарского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Иркутской и Свердловской областей.

Цифровые банковские сервисы сегодня позволяют клиентам быстро узнавать о положенных выплатах и оформлять их дистанционно. Социальный калькулятор подбирает пособия менее чем за две минуты – достаточно ответить на несколько вопросов о семье, сервис покажет доступные выплаты и поможет подать заявку онлайн. С начала года им воспользовались более 370 тыс. пользователей услуг банка. Они сделали расчет потенциальных выплат общим объемом 11 млрд рублей.


Сибирское Информационное Агентство
