Сбер переизобрёл банкомат: два экрана, ИИ-помощник ГигаЧат и здоровье

На международной конференции AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта») Сбер презентовал банкомат нового поколения, выполненный в уникальном дизайне. Устройство отличается плавностью форм, продуманным интерфейсом и комфортными материалами, что делает его источником позитивных эмоций. Помимо традиционных функций, в него интегрирован ИИ-помощник ГигаЧат и сервис экспресс-оценки здоровья.

Новый банкомат не имеет аналогов в мире. В ходе его разработки поданы заявки на 11 патентов на оригинальные технические и дизайнерские решения. При этом устройство интуитивно понятно людям с любым уровнем технической грамотности.

«Наш новый банкомат — это многофункциональная точка обслуживания, где можно не только снять и внести деньги, но и проконсультироваться по банковским продуктам и даже проверить здоровье. Всего за 30 секунд устройство бесплатно проверит состояние здоровья клиента старше 18 лет — такой сервис есть только в Сбере. Пользователю достаточно посмотреть в камеру, чтобы получить оценку своего состояния по 10 показателям: пульс, давление, уровни стресса и утомления, индекс массы тела, предположительный уровень холестерина, средний уровень глюкозы в крови, риск нарушения обмена глюкозы в будущем, жёсткость артериальной стенки, вариабельность сердечного ритма. При этом важно помнить, что решение не заменит врача, а полученные показатели необходимо проверить в лабораторных условиях. По сути, это универсальный центр заботы о благополучии человека. Уже с декабря мы начнём устанавливать такие банкоматы по всей стране», — Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка.

Два экрана

Основной экран разработан специально для нового банкомата Сбера. Благодаря уникальной форме почти вся полезная площадь экрана попадает в поле зрения клиента, обеспечивая комфорт и удобство восприятия всей необходимой информации.

Второй дисплей — экран безопасности — скрывает от посторонних взглядов конфиденциальную информацию: ПИН-код, баланс, сумму операции, реквизиты. Экран утоплен внутрь ниши банкомата и покрыт специальной плёнкой — это позволяет видеть информацию только тому, кто стоит прямо перед ним.

Остров безопасности

Перед банкоматом создана световая зона: зелёная подсветка приглашает клиента для обслуживания, оранжевая — показывает, что остальным нужно находиться за пределами этой зоны.

Умное управление с ГигаЧат

Встроенный интеллектуальный помощник позволяет управлять устройством голосовыми командами с помощью инструмента анализа и генерации речи SaluteSpeech и при необходимости проконсультирует клиента по банковским услугам. Главное преимущество такого подхода — возможность взаимодействия с пользователем на естественном языке: искусственный интеллект распознаёт сложные и многосоставные запросы, быстро понимая потребности клиента и эффективно выполняя необходимые операции.

Экспресс-оценка здоровья

С помощью интегрированного сервиса можно пройти экспресс-оценку 10 показателей здоровья. На экране банкомата простыми словами объясняется суть каждого показателя, а полные результаты оценки передаются в приложение СберЗдоровье, где можно обсудить результаты исследования с врачом или записаться на чекап.

Банкомат виден издалека

Банкомат стал более заметным благодаря встроенному проектору, который транслирует изображение и видеоролики на стену за устройством. Эмоциональная фасадная панель оживляет внешний облик аппарата, делая его привлекательнее и дружелюбнее.

Технологии Сбера

Банкомат спроектирован специалистами Сбера, работает на программном обеспечении собственной разработки и запатентован как продукт банка.