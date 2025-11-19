Четыре фильма об иркутском бизнесе сняли на средства Президентского фонда

Уроженец города Иркутска, режиссер Василий Медведев снял четыре короткометражных фильма, посвященных бизнесу, рожденному в Приангарье. В этом месяце состоится премьерный показ картин.

Скриншот из трейлера к фильму «Шестой элемент»

«Наша цель – показать, как простые ребята без капитала и связей во власти создают свое дело. Это не история про "успешный успех" с дорогими машинами и бизнес-классом, хотя успех у наших героев есть. Но это успех, к которому они шли годами, который выражается в десятках и сотнях рабочих мест, в ежедневных кризисах и трудностях», – рассказал Василий Медведев.

Работы носят названия «Железные люди», «Иркутская буратта», «Мое байкальское золото», «Шестой элемент». Они посвящены Иркутскому заводу гусеничной техники, «Иркутском сыровару», Baikal Cosmetics, Olafa. Фильмы создали в рамках документального киноальманаха «Я сибирской породы». Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Премьерный показ состоится 27 ноября в 18:00 на Декабрьских Событий, 102/1 в синем зале «Дома молодежи» в Иркутске.