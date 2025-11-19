Директора заводского производства и депутата в Братске признали виновным в коррупции

В городе Братске Иркутской области суд вынес приговор по уголовному делу о коммерческом подкупе. Виновным в совершении преступления признали бывшего директора по литейному производству одного из местных предприятий и по совместительству экс-депутата местной Думы.

Как пояснили в региональной прокуратуре, в период с января 2017 года по июнь 2022 года мужчина незаконно получал от коммерческих организаций денежные вознаграждения в размере от 400 тысяч до 7 млн рублей за приоритетную и беспрепятственную поставку сырья на заводы и недопуск к поставке иных поставщиков. Общая сумма переданных и полученных подкупов составила более 16 млн рублей.

Виновного приговорили к 7 годам лишения свободы условно, лишили права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческой организации сроком на 1 год, а также назначили штраф в размере однократной суммы коммерческого подкупа.

Также в доход государства конфискован эквивалент полученных в виде коммерческого подкупа денег, то есть на сумму свыше 16 млн рублей.