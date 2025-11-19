Губернатор попросил у федеральных властей деньги на дорогу до Хужира

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев встретился с министром транспорта Российской Федерации Андреем Никитиным. Во время переговоров глава Приангарья попросил дополнительные средства из федерального бюджета на строительство дороги Баяндай – Еланцы – Хужир.

«Подготовлена и получила положительное заключение государственной экспертизы проектная документация для реконструкции ключевого участка дороги – с 124-го по 154-й километр протяженностью 29,6 километра. Общая стоимость работ составляет 8,6 млрд рублей. Их планируют начать в следующем году по национальному проекту "Инфраструктура для жизни". Просим поддержать реализацию этого важного проекта и увеличить объем федерального финансирования», – сказал Игорь Кобзев.

Всего на острове Ольхон в центральной экологической зоне озера Байкал сейчас приводят в порядок три участка дороги Баяндай – Еланцы – Хужир общей протяженностью 12 километров. Один из них введен в эксплуатацию, еще на двух работы завершаются.