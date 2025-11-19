Информация о расстреле иномарки из Audi в Иркутске появилась в Сети: начата проверка

В Сети появилась запись, на которой женщина рассказала, как машину, в которой находилась она и ее подруга, расстреляли неизвестные из автомобиля Audi в Иркутске. По словам потерпевшей, подруга получила травму руки, есть повреждения машины. По факту этой информации начата проверка.

«Сотрудники полиции проверяют информацию о повреждении автомобиля и ранении девушки в результате стрельбы в Ленинском округе Иркутска. Информация о случившемся выявлена полицейскими в ходе мониторинга Интернета в одном из мессенджеров и зарегистрирована в установленном порядке», – приводит слова правоохранителей ТАСС.

Планируется установить все обстоятельства случившегося.