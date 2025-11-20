Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 20 ноября: 10 568,0898 руб/1 г золота и 130,9000/1 г серебра

ЦБ РФ с 20 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 10 568,0898 руб.
- 1 грамм серебра - 130,9000 руб.
- 1 грамм платины - 3 992,1299 руб.
- 1 грамм палладия - 3 672,0300 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 44,7098 р. (0,42%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 2,1500 р. (1,62%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 13,2401 р. (0,33%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 62,7700 р. (1,74%).