«Альфа-Капитал» запускает автоматическое обновление данных

Управляющая компания «Альфа-Капитал» запускает автоматическое обновление персональных данных через «Цифровой профиль гражданина» (ЦПГ). Решение избавляет клиентов от необходимости посещать офис или отправлять сканы документов.

Ранее неактуальные анкетные данные, например, при смене паспорта, были одной из давних «болей» для инвесторов. Это могло приводить к ограничениям на проведение операций, а сам процесс обновления требовал визита в офис или предоставления скана и ручной обработки документов.

Новая функция, интегрированная с «Цифровым профилем гражданина», работает проактивно. Как только информация о клиенте меняется в государственных системах, он получает СМС и push-уведомление в мобильном приложении. Клиенту достаточно проверить данные на экране и подтвердить их нажатием одной кнопки, введя код из СМС. Весь процесс занимает меньше минуты и исключает бумажную волокиту.

«Наша стратегия – убирать любые барьеры между клиентом и его инвестициями. Устаревшие анкетные данные и необходимость визита в офис для их обновления были как раз таким барьером, который создавал ненужные трудозатраты и для клиента, и для компании. Теперь благодаря интеграции с «Цифровым профилем» мы получили «невидимый» сервис, который работает автоматически: клиент получает бесшовный опыт нажатием одной кнопки, а компания – корректные данные и снижение нагрузки на бэк-офис. Мы продолжаем строить самый удобный и технологичный сервис на рынке», – прокомментировал Антон Граборов, руководитель блока «Цифровой бизнес» УК «Альфа-Капитал».