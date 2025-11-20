Новости

Прогноз эксперта: рубль удержится в диапазоне 80–88 до конца года

В пресс-службе ЦБ сообщили, что Банк России начал частично зеркалировать операции ФНБ через сделки с золотом. Рынок золота внутри страны стал заметно глубже, поэтому регулятор использует его наряду с юанем для выполнения бюджетного правила и сглаживания притока ликвидности. Это логичное продолжение политики последних месяцев, когда профицит рублевой ликвидности вырос на фоне активных расходов бюджета и высоких нефтегазовых поступлений.

– Банк России таким образом стабилизирует курс рубля, или скорость его ослабления или укрепления, – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. – При этом использование золота снижает нагрузку на рынок юаня, распределяет давление по разным сегментам и сохраняет диверсификацию резервов. Доля золота в них выросла из-за роста цены, поэтому продажи на внутреннем рынке частично компенсируют этот перекос. Подробности объёмов и цен ЦБ не раскрывает, но результат виден по динамике, так как рубль в ноябре держится крепче ожиданий, несмотря на плавное снижение ключевой ставки.

К концу года пара доллар-рубль, по оценке эксперта, останется в диапазоне 80–88 при текущей денежно-кредитной политике ЦБ и без существенных изменений в геополитике и мировой экономике (санкции, импортные пошлины и т.п.).

– На горизонте 12 месяцев рубль должен плавно ослабевать, но без резких скачков. Базовый диапазон по доллару на следующий год 85–95, при рисках бюджета и внешней торговли возможны краткие выходы выше сотни, однако устойчивого тренда туда пока нет, – резюмирует Владимир Чернов.


