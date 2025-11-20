Минпромторг: Озон и Wildberries смогут сами решать вопросы скидок

Маркетплейсы самостоятельно способны отрегулировать вопрос с предоставлением скидок покупателям в зависимости от способа оплаты, заявили сегодня в Минпромторге.

Напомним, что ранее скидки, которые крупнейшие маркетплейсы, такие как Ozon и Wildberries, предоставляют держателям своих дисконтных карт или электронных кошельков, вызвало резкую критику не только со стороны конкурирующих маркетплейсов и традиционной торговли, но даже со стороны Банка России, защищавшего право покупателя выбирать самостоятельно способ оплаты без «дискриминации» со стороны маркетплейса.

– На наш взгляд, эта ситуация достаточно запутана, поскольку, с одной стороны, подобные практики крупнейших платформ порождают так называемую «проблему безбилетника», когда другие ретейлеры, не имеющие возможности жёстко демпинговать, продают нередко аналогичные товары по более высоким ценам и обеспечивают в бюджет больше налогов, чем более богатые и успешные в терминах оборотов и числа покупателей маркетплейсы, – отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global. – С другой стороны, в тех или иных масштабах, в той или иной форме, практически все ретейлеры – и крупные, и небольшие – предоставляют скидки, чтобы нарастить спрос и привлечь больше покупателей, причём нередко скидки предоставляются тоже не всем покупателям безоговорочно, а, например, только постоянным, или только держателям карт определённого банка-партнёра и т.д. Но других ретейлеров так жёстко не критикуют за скидки, как маркетплейсы.

Полагаем, что в Минпромторге абсолютно правы, предлагая маркетплейсам самостоятельно урегулировать этот спорный вопрос, возможно, было бы логично, если бы главы крупнейших маркетплейсов сели за стол переговоров и договорились о том, какие скидки, например, устраивали бы всех покупателей и не ставили бы в невыгодное положение конкурентов и, в конечном счёте, государство, которое могло бы получать больше НДС от ретейлеров.

– Но в этом случае очень важно, чтобы на рынке маркетплейсов и вообще электронной коммерции не возникло бы картельных соглашений, и не использовали бы этот спор как повод для всеобщей отмены скидок и повышения цен. Акции недавно возобновившего биржевые торги МКПАО «Озон», вероятно, на фоне этих дискуссий сегодня дорожают на Мосбирже только на 2,4%, – резюмирует эксперт.

Ранее сообщалось, что небанковские банки увеличили долю на рынке электронных платежей в 20 раз. Речь идет о финансовых организациях, принадлежащих крупным технологическим компаниям — «Яндексу», Wildberries и Ozon. Сейчас их дочерние банки выполняют 40% операций с электронными деньгами, а три года назад показатель был на уровне 2%, заявила первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова. Она отметила, что такое положение дел меняет платежный ландшафт в стране.

Традиционные крупные банки не раз выражали беспокойство конкуренцией с маркетплейсами в финансовом секторе. Сами бигтех-компании отмечали, что пока их клиенты чаще пользуются обычными пластиковыми картами, а не онлайн-кошельками. Но в ближайшее время ситуация изменится, говорит директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин: «Маркетплейсы в последние несколько лет покупали эти банки и теперь начинают их активно развивать. В целом рост доли платежей через них прекрасно коррелирует с ростом доли и электронной коммерции, и важности маркетплейсов в жизни людей, и их популярности.