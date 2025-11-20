Госдума узаконила цифровые облигации в первом чтении

Госдума приняла в первом чтении поправки о долговых ЦФА. Рынок цифровых активов получил правовую основу для инструментов, которые, по сути, повторяют облигации. Сейчас цифровые права допускают выпуск токенов с денежными требованиями, но не дают отдельной категории для долга, что и тормозило рынок.

– Новый документ фиксирует статус долговых ЦФА как активов, которые подтверждают только сумму займа и процентные выплаты. Покупка возможна только за деньги, а размещение проводится после полной оплаты, – сообщает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global..

Развитие темы началось ещё в 2021 году, когда рынок ЦФА запускался в тестовом режиме. Первые выпуски выглядели экспериментально. В 2023 году объёмы выросли, но эмитенты упирались в то, что в законе нет понятия цифровых долгов. Весной рабочая группа Госдумы и Минфина предложила обновить режим ЦФА. Речь шла о секьюритизации, гибридных правах, упрощённом доступе для институтов. Первым решили закрепить базовое определение цифрового долга.

Цифровые облигации позволяют компаниям привлекать ликвидность быстрее, чем традиционные бумаги, так как процедура их выпуска короче. Платформы видят спрос со стороны среднего бизнеса, а банки возможность оцифровать часть сделок. Государство воспринимает видит в них инструмент для финансирования инфраструктуры без лишней нагрузки на бюджет.

Скорее всего, последствия принятия этих поправок будут заметны уже в 2025 году. Площадки ЦФА получат рост оборотов, на рынок придут новые эмитенты, и появятся инструменты с плавающими выплатами. Для инвесторов это будет более понятный продукт с фиксированными правилами, а риски станут ниже, потому что закон устанавливает жёсткие параметры обязательств и порядок их возврата.

Бенефициарами станут платформы по выпуску ЦФА, такие как “Атомайз”, “Лайтхаус”, экосистема Сбера, а также корпорации, которые ищут быстрые и относительно дешёвые заимствования. Выиграют и частные инвесторы, поскольку доходность таких выпусков обычно немного выше классических бумаг.

– В прогнозе на 2025 год можно ожидать удвоение объёма размещений ЦФА. Доля долговых инструментов может вырасти до 40% рынка. При принятии пакета о секьюритизации сегмент станет сопоставим с облигациями третьего эшелона. Это расширит линейку продуктов и сделает цифровой рынок полноценным источником капитала для бизнеса, – резюмирует Владимир Чернов.