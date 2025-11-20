Бензин вернулся к летней цене, нефть опускается дальше

Рынок топлива продолжает остывать. Биржевые котировки бензина и дизеля 19 ноября снова пошли вниз. Аи-92 сократился до 60,2 тыс. руб. за тонну, Аи-95 опустился до 70,8 тыс. руб., впервые с июля пробив уровень в 71 тыс. рублей. Дизель тоже просел, летний подешевел сильнее остальных и ушел к 57,4 тыс. руб. Межсезонный снизился до 55,5 тыс. руб., зимний держится выше 74,6 тыс. руб., но тоже показывает мягкую коррекцию.

Динамика по продуктам разная. Мазут немного прибавил и поднялся к 19,8 тыс. руб., авиакеросин близок к 79,8 тыс. руб., тогда как сжиженные углеводородные газы опустились ниже 20 тыс. руб.

– Нынешнее снижение цен формируют сразу несколько факторов. Завершаются плановые ремонты на НПЗ, из-за чего растет загрузка мощностей и предложение топлива. Параллельно заканчивается сельскохозяйственный сезон, вследствие чего спрос на дизель со стороны агросектора снижается, – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Дополнительно рынок поддерживают жесткие экспортные ограничения. Запрет на вывоз бензина и дизтоплива для части участников удерживает объемы внутри страны и снижает волатильность. В среднесрочной перспективе важную роль сыграет корректировка демпфера с октября 2025 года, которая сохранит выплаты переработчикам и уменьшит риск ценовых всплесков.

– Согласно нашему прогнозу, в ближайшие недели сочетание сезонного спада спроса и регуляторных мер позволит котировкам двигаться в относительно узком диапазоне без резких скачков, что в итоге должно позитивно отразиться на темпах розничных цен в России и помочь охлаждению инфляции, – резюмирует эксперт.