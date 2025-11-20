Новости

Энергоэффективность
«Рынок ИЖС в Иркутской области – это «дикий запад» – Максим Гук
«Спрос рос быстрее, чем культура потребления». Эксперты – об истоках некачественной застройки вокруг Иркутска
«Статистика не отражает текущий спрос на ИЖС». Антон Кондратьев, «ВСС Дом» - о реалиях рынка загородного жилья
Все материалы сюжета

НОВАТЭК предоставляет выгодные скидки китайским импортерам СПГ

НОВАТЭК снизил цены на сжиженный природный газ со своего проекта «Арктик СПГ 2» для китайских импортеров на 30-40%, как сообщило агентство Reuters. Напомним, что заводы проекта «Арктик СПГ 2» находятся под санкциями США, что значительно осложнило сбыт продукции этих заводов, однако, Китай согласился приобретать российский СПГ с проекта НОВАТЭКа со значительной скидкой, отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Читайте также:

Газпром предпочел инвестиции в развитие выплате дивидендов
29 октября 2025
Для чего Газпром наращивает мощности по производству СПГ
29 октября 2025

Всего с августа текущего года в Китай с проекта «Арктик СПГ 2» было отправлено через Севморпуть 14 танкеров со сжиженным газом общим объемом, по оценке Kpler, в 0,84 млн тонн СПГ, при этом с завода «Ямал СПГ» в Китай было экспортировано около 2 млн тонн сжиженного природного газа. Поскольку себестоимость добычи газа на Ямале, как оценили в НОВАТЭКе, в несколько десятков раз ниже себестоимости добычи сланцевого газа в США, топливо с «Ямал СПГ» является по цене одним из самых конкурентоспособным в мире, и это значит, что у НОВАТЭКа есть возможности для снижения цен с проекта «Арктик СПГ 2» для цели увеличения спроса.

Китайские импортеры не опасаются вторичных санкций США, поскольку Китай и США в настоящее время ведут переговоры о взаимных пошлинах и расширении взаимной торговли на выгодных обеим странам условиях. Полагаем, что Россия уже в ближайшем будущем окажется одним из главных бенефициаров высокого спроса на газ в странах Азии.

– Это будет способствовать дальнейшему развитию НОВАТЭКом добычи газа на Ямале и проектов по сжижению природного газа, а также развитию транспортировки через Севморпуть. Акции НОВАТЭКа, вероятно, на фоне этой новости сегодня дорожают на 3,37%, показав динамику лучше рынка и выйдя в лидеры роста на Мосбирже, – отмечает Наталья Мильчакова.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Ковыкта, «Сила Сибири», «Союз Восток», экспорт газа в Китай, 2023. Последние новости":
Все материалы сюжета (80)


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес