НОВАТЭК предоставляет выгодные скидки китайским импортерам СПГ

НОВАТЭК снизил цены на сжиженный природный газ со своего проекта «Арктик СПГ 2» для китайских импортеров на 30-40%, как сообщило агентство Reuters. Напомним, что заводы проекта «Арктик СПГ 2» находятся под санкциями США, что значительно осложнило сбыт продукции этих заводов, однако, Китай согласился приобретать российский СПГ с проекта НОВАТЭКа со значительной скидкой, отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Всего с августа текущего года в Китай с проекта «Арктик СПГ 2» было отправлено через Севморпуть 14 танкеров со сжиженным газом общим объемом, по оценке Kpler, в 0,84 млн тонн СПГ, при этом с завода «Ямал СПГ» в Китай было экспортировано около 2 млн тонн сжиженного природного газа. Поскольку себестоимость добычи газа на Ямале, как оценили в НОВАТЭКе, в несколько десятков раз ниже себестоимости добычи сланцевого газа в США, топливо с «Ямал СПГ» является по цене одним из самых конкурентоспособным в мире, и это значит, что у НОВАТЭКа есть возможности для снижения цен с проекта «Арктик СПГ 2» для цели увеличения спроса.

Китайские импортеры не опасаются вторичных санкций США, поскольку Китай и США в настоящее время ведут переговоры о взаимных пошлинах и расширении взаимной торговли на выгодных обеим странам условиях. Полагаем, что Россия уже в ближайшем будущем окажется одним из главных бенефициаров высокого спроса на газ в странах Азии.

– Это будет способствовать дальнейшему развитию НОВАТЭКом добычи газа на Ямале и проектов по сжижению природного газа, а также развитию транспортировки через Севморпуть. Акции НОВАТЭКа, вероятно, на фоне этой новости сегодня дорожают на 3,37%, показав динамику лучше рынка и выйдя в лидеры роста на Мосбирже, – отмечает Наталья Мильчакова.