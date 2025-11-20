Раздел «Налоги» появился в мобильном приложении «Альфа-Капитала»

Цель обновления – сделать сложный процесс уплаты налогов для инвесторов максимально простым, прозрачным и удобным. Новый раздел стал значимым шагом к созданию комплексной экосистемы налоговых сервисов в цифровых каналах компании.

Раньше расчет НДФЛ, проверка статуса резидента и планирование будущих выплат требовали обращения к разным источникам. В ответ на эти запросы «Альфа-Капитал» объединил все ключевые налоговые функции в одном интуитивно понятном интерфейсе.

Ключевые возможности, доступные в новом разделе:

Возожность скачать расчет НДФЛ и в режиме реального времени увидеть сумму начисленного, уплаченного и ожидающего уплаты налога за 2024 и 2025 годы.

Клиенты могут проверить свой статус (резидент/нерезидент), что важно для корректного расчета суммы налога.

Интегрированный инструмент для оценки и планирования инвестиций с учетом налогового влияния.

Вся необходимая информация собрана в одном месте – подборка полезных материалов, статей и видеоинструкций по самым частым налоговым вопросам.

«Налоги – одна из самых болезненных и непрозрачных тем для инвесторов. Мы хотим уйти от сложных справок и расчетов к простому и понятному сервису, где вся информация доступна в один клик. Мы даем клиентам не просто отчет, а инструмент для контроля и планирования. Это фундаментальная часть нашей стратегии по созданию самого прозрачного и удобного цифрового сервиса по управлению активами», – прокомментировал Антон Граборов, руководитель блока «Цифровой бизнес» УК «Альфа-Капитал».