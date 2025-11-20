Новости

Энергоэффективность
«Рынок ИЖС в Иркутской области – это «дикий запад» – Максим Гук
«Спрос рос быстрее, чем культура потребления». Эксперты – об истоках некачественной застройки вокруг Иркутска
«Статистика не отражает текущий спрос на ИЖС». Антон Кондратьев, «ВСС Дом» - о реалиях рынка загородного жилья
Все материалы сюжета

Раздел «Налоги» появился в мобильном приложении «Альфа-Капитала»

Цель обновления – сделать сложный процесс уплаты налогов для инвесторов максимально простым, прозрачным и удобным. Новый раздел стал значимым шагом к созданию комплексной экосистемы налоговых сервисов в цифровых каналах компании.

Раньше расчет НДФЛ, проверка статуса резидента и планирование будущих выплат требовали обращения к разным источникам. В ответ на эти запросы «Альфа-Капитал» объединил все ключевые налоговые функции в одном интуитивно понятном интерфейсе.

Читайте также:

Госдума повысила ставку НДС до 22% с сохранением льгот для соцтоваров
18 ноября 2025
Доходы от технологического сбора превысят 200 млрд рублей, заявили в Минфине
15 ноября 2025

Ключевые возможности, доступные в новом разделе:

  • Возожность скачать расчет НДФЛ и в режиме реального времени увидеть сумму начисленного, уплаченного и ожидающего уплаты налога за 2024 и 2025 годы.
  • Клиенты могут проверить свой статус (резидент/нерезидент), что важно для корректного расчета суммы налога.
  • Интегрированный инструмент для оценки и планирования инвестиций с учетом налогового влияния.
  • Вся необходимая информация собрана в одном месте – подборка полезных материалов, статей и видеоинструкций по самым частым налоговым вопросам.

«Налоги – одна из самых болезненных и непрозрачных тем для инвесторов. Мы хотим уйти от сложных справок и расчетов к простому и понятному сервису, где вся информация доступна в один клик. Мы даем клиентам не просто отчет, а инструмент для контроля и планирования. Это фундаментальная часть нашей стратегии по созданию самого прозрачного и удобного цифрового сервиса по управлению активами», – прокомментировал Антон Граборов, руководитель блока «Цифровой бизнес» УК «Альфа-Капитал».


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Налоги 2025, последние новости":
Все материалы сюжета (215)


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес