Период «охлаждения» сим-карт в России: 10 важных вопросов о новом механизме защиты мобильной связи

С 10 ноября российские операторы связи по требованию регуляторов запустили новый механизм для обеспечения безопасности. Что такое период «охлаждения», как это работает и что делать для снятия блокировки сим-карты — подготовили 10 ответов на самые распространённые вопросы.
1. Что такое период «охлаждения» сим-карт
Это временной интервал, в течение которого мобильный интернет и смс на сим-карте блокируются. Он составляет 24 часа. Возможность совершать и принимать голосовые вызовы остаётся.
2. Для чего нужен период «охлаждения»
Механизм введён для борьбы с беспилотниками, которые во время атак могут управляться при помощи российских сим-карт.
3. Как это работает
Услуги мобильного интернета и смс для абонентов с российскими сим-картами прекращаются в двух случаях:
— если сим-карта неактивна в течение 72 часов
— при возвращении из международного роуминга
4. Можно ли восстановить доступ сразу по прилёте/приезде
Да. Для того чтобы разблокировать сим-карту, нужно подтвердить, что она используется человеком. Сразу после появления сим-карты в домашней сети на телефон поступит смс от оператора связи с информацией о способах снятия установленных ограничений и ссылкой для авторизации с помощью капчи.
5. Как снять ограничения
1. пройти по ссылке от оператора и авторизоваться с помощью капчи. Ссылки, по которым работает разблокировка у крупнейших мобильных операторов:
Билайн
МегаФон
МТС
Т2
2. позвонить в колл-центр и снять ограничения, пройдя идентификацию по телефону. Номера колл-центров:
Билайн: 8 (800) 700-06-11
МегаФон: 8 (800) 550-05-00
МТС: 8 (800) 250-08-90
Т2: 8 (800) 101-06-11
Можно выбрать любой из этих способов. После прохождения идентификации доступ к интернету и смс будет восстановлен. Подробнее о разблокировке можно узнать у своего оператора.
6. Что такое капча? Как её проходить
Это стандартная проверка, что вы человек. Например, нужно сложить простой пазл или выбрать картинку с определённым предметом.
Не потребуется
— проходить авторизацию через Госуслуги
— вводить персональные данные
7. Как пройти по ссылке, если интернета нет
Операторы должны обеспечить доступ к странице активации. Пока некоторые операторы могут просить абонентов подключиться к Wi-Fi, но они работают над тем, чтобы упростить процесс. Также предусмотрена возможность идентификации по телефону — через колл-центр оператора.
8. Будет ли работать «белый список» сервисов, которые остаются доступными в периоды ограничений мобильного интернета по соображениям безопасности
Нет. В настоящее время использование «белого списка» невозможно в период «охлаждения».
9. При въезде в РФ из Республики Беларусь, Абхазии и других соседних стран тоже будет «охлаждение»
Да. Ограничение включается, если сим-карта хотя бы раз была активна в международном роуминге.
10. А если выключить сим-карту перед выездом из России
Если вы вернетесь в Россию в течение 72 часов, ограничений не будет. Но если карта будет выключена дольше 72 часов, её ограничат уже по неактивности.