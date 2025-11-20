Период «охлаждения» сим-карт в России: 10 важных вопросов о новом механизме защиты мобильной связи

С 10 ноября российские операторы связи по требованию регуляторов запустили новый механизм для обеспечения безопасности. Что такое период «охлаждения», как это работает и что делать для снятия блокировки сим-карты — подготовили 10 ответов на самые распространённые вопросы.

1. Что такое период «охлаждения» сим-карт

Это временной интервал, в течение которого мобильный интернет и смс на сим-карте блокируются. Он составляет 24 часа. Возможность совершать и принимать голосовые вызовы остаётся.

2. Для чего нужен период «охлаждения»

Механизм введён для борьбы с беспилотниками, которые во время атак могут управляться при помощи российских сим-карт.

3. Как это работает

Услуги мобильного интернета и смс для абонентов с российскими сим-картами прекращаются в двух случаях:

— если сим-карта неактивна в течение 72 часов

— при возвращении из международного роуминга

4. Можно ли восстановить доступ сразу по прилёте/приезде

Да. Для того чтобы разблокировать сим-карту, нужно подтвердить, что она используется человеком. Сразу после появления сим-карты в домашней сети на телефон поступит смс от оператора связи с информацией о способах снятия установленных ограничений и ссылкой для авторизации с помощью капчи.

5. Как снять ограничения

1. пройти по ссылке от оператора и авторизоваться с помощью капчи. Ссылки, по которым работает разблокировка у крупнейших мобильных операторов:

Билайн

МегаФон

МТС

Т2

2. позвонить в колл-центр и снять ограничения, пройдя идентификацию по телефону. Номера колл-центров:

Билайн: 8 (800) 700-06-11

МегаФон: 8 (800) 550-05-00

МТС: 8 (800) 250-08-90

Т2: 8 (800) 101-06-11

Можно выбрать любой из этих способов. После прохождения идентификации доступ к интернету и смс будет восстановлен. Подробнее о разблокировке можно узнать у своего оператора.

6. Что такое капча? Как её проходить

Это стандартная проверка, что вы человек. Например, нужно сложить простой пазл или выбрать картинку с определённым предметом.

Не потребуется

— проходить авторизацию через Госуслуги

— вводить персональные данные

7. Как пройти по ссылке, если интернета нет

Операторы должны обеспечить доступ к странице активации. Пока некоторые операторы могут просить абонентов подключиться к Wi-Fi, но они работают над тем, чтобы упростить процесс. Также предусмотрена возможность идентификации по телефону — через колл-центр оператора.

8. Будет ли работать «белый список» сервисов, которые остаются доступными в периоды ограничений мобильного интернета по соображениям безопасности

Нет. В настоящее время использование «белого списка» невозможно в период «охлаждения».

9. При въезде в РФ из Республики Беларусь, Абхазии и других соседних стран тоже будет «охлаждение»

Да. Ограничение включается, если сим-карта хотя бы раз была активна в международном роуминге.

10. А если выключить сим-карту перед выездом из России

Если вы вернетесь в Россию в течение 72 часов, ограничений не будет. Но если карта будет выключена дольше 72 часов, её ограничат уже по неактивности.