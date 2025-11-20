В Шелехове в четвертый раз прошел День донора

Традиционная донорская акция, организованная Центром социальных программ РУСАЛа и направленная на оказание помощи нуждающимся пациентам, объединила 56 неравнодушных сотрудников компании и жителей города.

Из них 15 человек впервые стали донорами. Особенно значимым стало то, что 7 шелеховчан выразили готовность спасти чью-то жизнь в будущем и вступили в Федеральный регистр доноров костного мозга.

«Сегодня я впервые стал донором, и считаю, что это приносит огромную пользу обществу», – поделился сотрудник ИркАЗа Кирилл Купряков.

Проведение Дня донора – часть системной работы компании РУСАЛ в области социальной ответственности. Эта работа более 20 лет является одной из ключевых ценностей компании, которые были заложены ее основателем Олегом Дерипаска. Поддержка донорского движения помогает укреплять сообщество и воспитывать культуру взаимопомощи.

«Мы очень ценим отклик жителей Шелехова. Каждая донация – это реальный шанс спасти чью-то жизнь. Особенно радует, что с каждым годом к нам присоединяются новые люди, в том числе и те, кто готов стать потенциальным донором костного мозга», – отметила Мария Отченаш, руководитель направления Центра социальных программ РУСАЛа.

В этот раз было собрано более 25 литров крови, которые пополнят запасы медицинских учреждений Иркутской области и помогут пациентам, нуждающимся в переливании.