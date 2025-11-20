Как лучше использовать цифровой рубль?

Недавно советник главы Банка России Кирилл Тремасов достаточно неожиданно заявил, что массового перехода к использованию цифрового рубля, активно продвигаемого самим регулятором, не произойдет. Одной из причин этого станет отсутствие возможности хранить их на вкладах в банках. То есть цифровая валюта будет выполнять только функции расчетной единицы и средства платежа.

– С мнением представителя руководства ЦБ сложно не согласиться, – отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global. – По данным июльского опроса ВЦИОМ, 40% респондентов не видят преимуществ в использовании цифрового рубля в сравнении его безналичной и наличной формой. Пользоваться цифровой валютой были готовы 35% опрошенных против примерно 30% в 2023-м. То есть отношение к этой форме расчетов по мере приближения ее внедрения понемногу улучшается.

В этом году в Госдуме заявляли о получении зарплаты в цифровых рублях. Участники тестирования используют их для покупок и пожертвований на благотворительность. Мы полагаем, что в ближайшие два года, когда государство будет выплачивать зарплаты бюджетникам и социальные пособия в цифровых рублях, доверие к этой форме денег повысится. В регионах, где государственная цифровая валюта находится в обращении, в том числе в КНР, возможность открывать в них вклады или брать кредиты в банках не предусмотрена.

Через мобильные приложения центральных банков можно обменивать фиатные деньги на их цифровую версию в пропорции 1:1 и наоборот, так что хранению вкладов в фиатных рублях в обычном банке запуск в обращение цифрового рубля, на наш взгляд, никак не должен помешать.

– По нашему мнению, наиболее эффективным способом применения на практике новой цифровой валюты могло бы стать ее широкое использование в осуществлении госзакупок и трансграничных платежей, – резюмирует Наталья Мильчакова.