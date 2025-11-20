500%-ные тарифы против России»: Трамп требует ввести сокрушительные санкции

Президент США Дональд Трамп публично поддержал инициативу введения жестких санкций против России, призывая лидеров Республиканской партии продвигать соответствующий законопроект. Автор документа, сенатор Линдси Грэм, подтвердил намерение начать продвижение законопроекта в ближайшее время, передаёт РБК.

Законопроект сейчас поддерживают более 80 сенаторов. Документ предусматривает введение 500-процентных пошлин на импорт из стран, покупающих российскую нефть, газ, уран и другие продукты, если Россия не согласится на мир с Украиной. По словам авторов, инициатива затронет в первую очередь Бразилию, Индию и Китай.

Предложение поддержали лидеры обеих партий, считая необходимым оказать дополнительное давление на российское руководство. Сам президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что страна привыкла жить под санкциями и выработала иммунитет к ним.

Россия считает западные санкции незаконными. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Россия «достаточно долго живет под огромным количеством санкций» и у нее выработался «определенный иммунитет».