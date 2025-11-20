58% соискателей в Иркутской области опасаются неадекватного руководства при трудоустройстве

Более половины соискателей в Иркутской области (58%) испытывают тревогу из-за возможного столкновения с неадекватными условиями труда или руководством при поиске работы. Такие данные получены в результате опроса, проведенного российской рекрутинговой платформой hh.ru среди жителей региона.

Низкий уровень предлагаемой заработной платы беспокоит 56% участников опроса, а 30% респондентов опасаются столкнуться с мошенническими схемами и недобросовестными работодателями. Также значительная часть соискателей переживает о несоответствии ожиданиям работодателя и нестабильном положении компаний на рынке.

Молодые специалисты в возрасте 18-34 лет наиболее сильно опасаются неадекватных условий труда и руководства, при этом страх возрастной дискриминации в этой группе минимален. Среди соискателей старше 45 лет тревога по поводу дискриминации по возрасту значительно возрастает, достигая 41% в группе 55 лет и старше.

Наиболее выражены страхи перед неадекватными условиями труда у специалистов сферы гостеприимства (75%), юристов (74%) и работников искусства и массмедиа (73%). Высокая конкуренция и нестабильный спрос особенно тревожат специалистов в области маркетинга, рекламы и информационных технологий.