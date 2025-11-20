Новости

Россия построит 38 малых АЭС за 20 лет

Президент России Владимир Путин объявил амбициозные планы по строительству 38 атомных энергоблоков в ближайшие два десятилетия. Общая мощность этих объектов приблизится к действующему объему атомной генерации страны, передаёт ТАСС.

Особое внимание уделено территориям Урала, Сибири и Дальнему Востоку, где планируется сосредоточить основную часть строительства.

Российский лидер подчеркнул, что расширение атомной энергетики послужит укреплению потенциала вычислительной техники и технологий искусственного интеллекта (ИИ). Уже существующие центры обработки данных (ЦОД) на базе крупнейших АЭС будут дополнены новыми объектами, что усилит возможности для разработки инновационных решений в области ИИ.

В сентябре текущего года Путин анонсировал начало серийного производства малых наземных и плавучих атомных станций, подтвердив готовность России к инновационным инициативам в ядерной энергетике. Среди ключевых проектов — первая в мире ядерная энергетическая система с замкнутым топливным циклом, которую планируют реализовать в Томской области к 2030 году.


/ Сибирское Информационное Агентство /
