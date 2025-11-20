Axios: Зеленский отверг американский план по Украине и привез свой в Турцию

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф отложил встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Турции, поскольку стало ясно, что украинский лидер не заинтересован обсуждать предложенный американский план по урегулированию конфликта, сообщает Axios со ссылкой на американского чиновника, передаёт РБК.

По информации издания, Зеленский прибыл в Анкару с собственным планом, разработанным совместно с европейскими партнерами, который, по мнению источника, «Россия никогда не примет». Кроме того, украинский президент настаивал на более широком формате переговоров с участием представителей Евросоюза.

Американский план предусматривает создание демилитаризованной зоны на территориях Донбасса, которые должна покинуть украинская сторона, а линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях остаются замороженными. Белый дом считает, что Киев, вероятно, потеряет эти территории в любом случае, если боевые действия продолжатся, поэтому в интересах Украины заключить соглашение. План также включает ограничения на численность украинских вооруженных сил и дальнобойное оружие в обмен на гарантии безопасности от США.

В разработке документа участвуют Катар и Турция, которые ранее помогли урегулировать конфликт в Газе. Катарский чиновник присутствовал на переговорах между Уиткоффом и секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым в США, где было достигнуто множество договоренностей.

Перед визитом в Анкару Уиткофф обсуждал план с представителем России Кириллом Дмитриевым в Майами. По словам американского чиновника, Уиткофф планировал посетить Анкару в среду и провести трехстороннюю встречу с Зеленским и главой МИД Турции Хаканом Фиданом, но она была отложена.

Reuters сообщает, что предложения США по окончании конфликта предполагают отказ Украины от определенной территории и некоторых видов вооружений. Дополнительно, по сведениям Financial Times, от Киева требуют признания русского языка официальным государственным языком. Вашингтон настаивает на принятии этих условий.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что с момента встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске не появилось никаких новых идей. «Никаких новаций, помимо того, что называется „духом Анкориджа“, у нас нет», — прокомментировал Песков в беседе с корреспондентом Павлом Зарубиным.