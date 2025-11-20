Россияне с высокими зарплатами реже используют полный отпуск

Исследование сервиса SuperJob показало обратную зависимость между уровнем дохода и полнотой использования ежегодного отпуска. Среди россиян с заработной платой от 150 тыс. рублей в месяц только 21% полностью используют все дни положенного отдыха, в то время как 28% накапливают более 28 неиспользованных отпускных дней.

Согласно данным опроса, только каждый третий работающий россиянин полностью использует все дни ежегодного отпуска до конца года. При этом 55% респондентов накапливают остаток отпускных дней разной продолжительности, а 13% имеют более 28 неиспользованных дней отдыха.

Среди мужчин каждый шестой накапливает к декабрю более 4 недель неиспользованного отпуска, тогда как среди женщин такая ситуация наблюдается у каждой десятой. Россияне старше 45 лет демонстрируют полярные тенденции: среди них больше как тех, кто полностью отгуливает отпуск, так и тех, кто накапливает значительные остатки.

Отношение работодателей к неиспользованным отпускам изменилось в условиях нехватки персонала. Только 19% компаний активно просят сотрудников отгуливать все положенные дни, тогда как пять лет назад такая практика была распространена в каждой третьей организации.