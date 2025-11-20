Трамп вновь выразил разочарование в Путине, но верит в мир на Украине

Президент США Дональд Трамп на инвестиционном форуме США — Саудовская Аравия вновь выразил разочарование в российском лидере Владимире Путине из-за продолжающегося конфликта на Украине. Трансляция выступления велась на YouTube-канале Белого дома, передаёт РБК.

«Я урегулировал восемь конфликтов и войн. Остался еще один, вы понимаете, о каком речь. Я думал, что с Путиным будет проще, потому что у нас хорошие отношения. Но сейчас я действительно разочарован в нем, и он это знает», — заявил Трамп.

Он перечислил успешно урегулированные конфликты, включая войну в Газе, конфликты между Индией и Пакистаном, Руандой и ДР Конго, а также Арменией и Азербайджаном. По словам Трампа, Путин однажды предлагал помощь в мирном урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном, на что Трамп ответил, что сам справится с этой проблемой.

Несмотря на разочарование, Трамп уверен, что мир между Россией и Украиной будет достигнут. В Кремле отмечали, что желание президента США добиться урегулирования вызывает позитивные чувства, однако конфликт на Украине слишком сложен для быстрого решения. Москва связывает паузу в переговорах с нежеланием Украины идти на политико-дипломатические шаги.

19 ноября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, на какой стадии находятся контакты России и США на высшем уровне, сказал, что их телефонный разговор можно организовать «моментально», если есть такая необходимость. «Но сейчас пока еще не проделана та самая работа, которая должна предшествовать саммиту», — сказал он (цитата по ТАСС).

Сейчас США разрабатывают новый мирный план, консультируясь с Россией. СМИ сообщают, что план предусматривает значительные уступки со стороны Украины, включая передачу Донбасса и сокращение вооруженных сил вдвое. В Кремле заявили, что не видят новых инициатив, отличных от ранее озвученного «духа Анкориджа».