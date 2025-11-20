Трамп вновь заявил о разочаровании в Путине: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Трамп вновь заявил о разочаровании в Путине, ЦБ не ожидает массового перехода на цифровой рубль, цены на бензин в России начали снижаться, а в Иркутской области директора производства и по совместительству депутата признали виновным в коррупции. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

Новое разочарование

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, выступая на инвестиционном форуме США – Саудовская Аравия, вновь заявил о разочаровании в российском президенте Владимире Путине из-за спецоперации на Украине. «Я урегулировал восемь бушующих конфликтов, восемь войн. Осталась еще одна, вы знаете, о какой речь. Я думал, что урегулировать ее будет проще, потому что у меня хорошие отношения с президентом Путиным. Но я действительно разочарован в Путине сейчас, и он это знает», – сказал Трамп.

Без массового перехода

Советник председателя ЦБ РФ Кирилл Тремасов заявил, что пока массового перехода на цифровой рубль на потребительском уровне не предвидится, поскольку его преимущество для граждан не очевидно. «Цифровой рубль должен появиться в массовом использовании уже с осени 2026 года. <...> Большинство приходит к мнению, что сильного влияния на денежно-кредитную политику появление цифрового рубля не окажет .<...> На потребительском уровне преимущество цифрового рубля не очевидно. Поэтому какого-то массового перехода людей на цифровые рубли, ну, наверное, не произойдет», – сказал он.

Бензин дешевеет

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что рынок российского топлива стабилизировался, оптовые цены сейчас идут вниз в том числе из-за мер кабмина и влияния сезонных факторов. «Частично уже цены скорректировались на заправках вниз. Уверен, что и дальше будут корректироваться вслед за оптовыми ценами. Это тоже носит инерционный характер. Мы видим, что уже на независимых заправках цены пошли вниз», – отметил он.

Приговор за коррупцию

В Братске Иркутской области бывшего директора по литейному производству одного из местных предприятий и по совместительству экс-депутата городской Думы признали виновным в коммерческом подкупе. Суд установил, что мужчина с января 2017 года по июнь 2022 года незаконно получал от коммерческих организаций деньги за приоритетную и беспрепятственную поставку сырья на заводы и недопуск к поставке иных поставщиков, получив в общей сложности свыше 16 млн рублей. За совершение преступления его приговорили к 7 годам лишения свободы условно и оштрафовали на сумму коммерческого подкупа.

Деньги на дорогу

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев встретился попросил дополнительные средства из федерального бюджета на строительство дороги Баяндай – Еланцы – Хужир. «Подготовлена и получила положительное заключение государственной экспертизы проектная документация для реконструкции ключевого участка дороги – с 124-го по 154-й километр протяженностью 29,6 километра. <...> Просим поддержать реализацию этого важного проекта и увеличить объем федерального финансирования», – сказал Игорь Кобзев.