Путин предположил, что продолжительность жизни может достигать 150 лет

Продолжительность жизни человека потенциально может достигать 150 лет, заявил президент России Владимир Путин в ходе конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта». Глава государства отметил, что исторически человечество постоянно увеличивало средние показатели жизни – от когда-то 20-35 лет до современных 80 лет.

«Сейчас в некоторых странах уже 80, и мы стремимся к тому, чтобы и у нас средний возраст, там, у женщин чуть побольше, у мужчин поменьше. Мы цели даже определенные ставим перед собой по увеличению средней продолжительности жизни. И все правильно делаем. Можно, наверное, довести и до 150 лет», – передает цитату Путина РИА Новости.

Президент констатировал, что даже достижение 150-летнего рубежа не удовлетворит полностью человеческие потребности. По его словам, «всегда будет мало, так же, как денег».

