Сбербанк сократит 20% сотрудников с помощью искусственного интеллекта

Герман Греф, глава Сбербанка, заявил на конференции AI Journey, что до 1 января банк завершит сокращение 20% сотрудников с использованием анализа искусственного интеллекта. По его словам, в рамках оптимизации закрываются неэффективные проекты и сокращаются рабочие места неэффективных сотрудников, что позволяет высвободить ресурсы, сообщает РБК.

Президент Владимир Путин, присутствовавший на конференции, ответил, что не бывает неэффективных сотрудников, а есть те, с кем плохо работали. Греф согласился с этим мнением и добавил, что неэффективные работники часто бывают у неэффективных руководителей, признавая свою долю ответственности.

С начала 2025 года Сбербанк сократил численность персонала более чем на 13,5 тысячи человек, включая 1,4 тысячи сотрудников в третьем квартале. Сокращения затрагивают филиалы, бэк-офисы и IT-подразделения, что связано с внедрением искусственного интеллекта, пояснил заместитель председателя правления банка Тарас Скворцов.

Он отметил, что банк не столько сокращает персонал, сколько уменьшает найм, что приводит к естественной текучести кадров.