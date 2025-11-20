Более половины экономически активного населения России стали инвесторами

Заместитель министра финансов России Иван Чебесков заявил, что более половины трудоспособного населения страны вовлечены в финансовые рынки. Выступая на форуме «Рынок ценных бумаг», чиновник представил статистические данные, согласно которым количество инвесторов среди россиян составляет уже более 35 миллионов человек, а общий объем размещенных ими средств на бирже превысил отметку в 25 триллионов рублей.

Одной из главных форм привлечения капитала стала популяризация индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), число которых перевалило за миллион, а совокупный объем средств на них составил более 300 миллиардов рублей. Другим популярным способом являются программы добровольных пенсионных накоплений (ПДС), охватившие более восьми миллионов участников и привлекшие около 550 миллиардов рублей.

Кроме того, министр обратил внимание на новый финансовый инструмент, запущенный с начала текущего года, – договор смешанного страхования жизни (ДСЖ), который сочетает элементы инвестиционного дохода и страховой защиты. Для стимулирования активности граждан правительство намерено распространять налоговые льготы на все виды долгосрочного финансового планирования, включая использование ИИС третьего типа, пенсионных планов и договорах страхования жизни.

Отдельно Чебесков остановился на перспективах выхода государственных компаний на публичные торги. В частности, он упомянул предстоящий дебют Дома РФ на фондовом рынке, обозначив это событие как ключевой этап развития рынка акций.