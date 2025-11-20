S7 Technics расширила производство ремонта двигателей Airbus и Boeing в России

S7 Technics, дочерняя структура группы компаний S7, успешно завершила возведение второго корпуса своего авиационного завода в московском аэропорту Шереметьево. Новое здание предназначено для обслуживания и капитального ремонта авиационных двигателей семейства Airbus A320 и Boeing 737, сообщают «Ведомости» со ссылкой на заместителя генерального директора S7 Technics Андрея Соколова.

Строительство первой очереди было завершено в 2022 году, а общая сумма инвестиций в проект составила более 10 миллиардов рублей, уточнил генеральный директор S7 Group Дмитрий Куделькин. Завод оснащен современной производственной инфраструктурой общей площадью порядка 60 000 квадратных метров, что значительно превышает первоначальное предприятие площадью всего 15 000 квадратных метров.

Второе расширение позволило расширить спектр услуг по ремонту авиадвигателей и комплектующих изделий, обеспечив увеличение объемов ремонтных работ в полтора раза до 65 двигателей ежегодно. Сокращение сроков выполнения заказов составит примерно половину предыдущего показателя, достигая теперь чуть больше трех месяцев против прежних шести.

Андрей Соколов подчеркнул важность расширения производственных мощностей, поскольку оно способствует решению проблемы нехватки запчастей и длительных задержек поставок импортных деталей, вызванных санкциями. Ранее сроки ожидания необходимого оборудования могли достигать до пяти месяцев, что приводило к значительным финансовым потерям авиаперевозчиков.

Таким образом, реализация проекта призвана повысить надежность российского воздушного флота и снизить зависимость отечественных перевозчиков от зарубежных поставщиков запчастей и сервисных центров.