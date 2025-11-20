Госдума приняла закон о бесплатном профобучении для девятиклассников

Государственная Дума России приняла закон о бесплатном профессиональном обучении для девятиклассников, не сдавших государственную итоговую аттестацию. Документ был одобрен во втором и третьем чтениях в ходе пленарного заседания и предусматривает выдачу документа о квалификации после завершения обучения. Об этом пишет РИА Новости.

Законом предлагается использовать существующую систему профессионального обучения, которая уже функционирует в школах и колледжах на бесплатной основе. Региональные власти смогут оказывать таким ученикам государственную поддержку через финансирование обучения или предоставление дополнительных условий.

Перечень профессий и организаций, где будет проходить обучение, определят власти субъектов Российской Федерации. Минпросвещения и Рособрнадзор утвердят перечень школьных предметов, которые должны быть сданы учащимися, прошедшими профессиональное обучение.

Главной целью закона является сокращение числа подростков, которые прекращают обучение после неудачи на экзаменах. Учащиеся смогут получить не только аттестат об образовании, но и свидетельство о профессии, что даст им возможность трудоустройства.