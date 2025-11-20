Банду похитителей премиальных автомобилей задержали в Иркутской области

В Иркутской области полицейские задержали банду, участники которой подозреваются в краже японских премиальных седанов восьмидесятых и девяностых годов выпуска. Возбуждено уголовное дело.

Скриншот из видео ГУ МВД России по Иркутской области

По данным ГУ МВД России по региону, фигурантами стали четверо жителей города Усолье-Сибирское в возрасте от 23 до 29 лет. Их удалось поймать после обращения в полицию одного из потерпевших. Изучив записи камер видеонаблюдения, правоохранители вышли на след предполагаемых преступников и задержали их.

«Со слов одного из них, указанные действия они совершали в целях дальнейшего разбора транспортных средств на запчасти и последующей их продажи. Марку автомобиля, который собирались похитить, усольчане выбирали неслучайно – проанализировав вторичный рынок деталей, они выяснили, что стоимость некоторых технических элементов составляла порядка 150 тысяч рублей», – рассказали в МВД.

По местам жительства задержанных проведены обыски. В ходе осмотра дачных участков двух фигурантов сотрудники полиции обнаружили и изъяли похищенные автомобили и элементы кузова.

Расследование продолжается.