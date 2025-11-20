59% россиян считают приемлемой ипотеку с ставкой до 12%

Большинство россиян (59%) считают приемлемым уровень ставок по ипотеке в пределах 12% годовых и ниже, согласно совместному исследованию «РБК Недвижимости» и «Яндекс Недвижимости». При этом 35% респондентов предпочли бы ставки 10% и ниже, а около 24% готовы рассматривать ипотеку при ставках в диапазоне 12–14%. Для сравнения, на середину ноября средние ставки по ипотеке на рынке составляют около 21,2% как для готового жилья, так и для новостроек.

Исследование показывает, что чем выше ставки, тем меньше желающих оформить ипотеку. При текущих ставках кредит готовы взять лишь 2,3% опрошенных. Если ставки снизятся до 20%, эта доля может увеличиться до 5,5%, а при снижении до 16–19% — до 8,4%. При ставках 13–15% уже 13,2% считают ипотеку приемлемой и готовы подать заявку.

Активно следят за изменениями ставок почти 77% россиян, проявляя большой интерес к рынку ипотечного кредитования.

Что касается ожиданий по ключевой ставке, то около трети респондентов считают, что к концу года она снизится до 15–16%. 17% ожидают уровень 12–14%, 7% — 10–11%, и лишь 4% допускают снижение ниже 10%. Около 24% полагают, что ставка останется на уровне 17–18%, а оставшиеся затруднились с ответом.