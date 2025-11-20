Владимир Путин предложил создать национальный план внедрения генеративного ИИ

Президент России Владимир Путин призвал создать национальный план по внедрению генеративного искусственного интеллекта (ИИ) в масштабах всей страны, включая отдельные регионы и сектора экономики. Такое поручение прозвучало на пленарной сессии форума AI Journey, прошедшего 19 ноября 2025 года в Сбербанке, сообщает газета "Ведомости".

Фото с сайта http://kremlin.ru/

Путин заявил, что обсуждал эту тему с премьер-министром Михаилом Мишустиным. В правительстве на базе аналитического центра создано подразделение, которое занимается ИИ. В нем работает 50 человек, сказал Путин: «Формально руководит этой работой Минцифры. Но ни того, ни другого недостаточно». То есть нужен «реальный штаб руководства отраслью, если мы хотим, чтобы эта работа шла уверенно».

Он должен иметь возможность «реально ставить задачи, добиваться исполнения и контролировать результат». А поскольку требуется ресурс, добавил президент, он попросил свою администрацию, правительство, а также министра цифрового развития Максута Шадаева подумать, как организовать руководство «даже не отраслью, а всей этой деятельностью».

Особое внимание Путин уделил развитию собственных технологических решений, созданию и обучению национальных моделей генеративного ИИ, обеспечению устойчивости и защищенности цифровых платформ. Президент особо подчеркнул необходимость сохранения национального контроля над цифровыми данными, гарантирующего защиту личной информации внутри страны.

Президент подчеркнул, что скорость интеграции технологий искусственного интеллекта (ИИ) в регионах должна стать одним из ключевых критериев оценки процесса цифровой трансформации в ежегодных рейтингах. Необходимо установить стандарты в области ИИ, предусматривающие оплату за пользование этими технологиями теми, кто извлекает выгоду от их применения. К 2030 году ожидается, что влияние ИИ на экономику страны выразится в увеличении вклада в валовой внутренний продукт (ВВП) более чем на 11 триллионов рублей.