Путин поручил развивать ЦОДы для задач искусственного интеллекта

Президент России Владимир Путин предложил разработку специальной программы по строительству и модернизации центров обработки данных (ЦОДов) для нужд искусственного интеллекта (ИИ). Цель инициативы – способствовать появлению инновационных предприятий и созданию новых рабочих мест в быстроразвивающихся отраслях экономики, включая электронную промышленность и компоненты программного обеспечения. Об этом он заявил на пленарной сессии AI Journey, которая прошла 19 ноября в «Сбере», сообщает газета "Ведомости".

Развитие сети ЦОДов имеет решающее значение для поддержки стартапов, научно-исследовательских учреждений и технологических компаний. Чтобы поддержать внедрение ИИ-технологий, государство должно поощрять частные инвестиции путем предоставления гарантий окупаемости проектов. Однако пока доступность мощных серверов остается проблемой на региональном уровне, так как крупные игроки рынка редко выходят за пределы центральных районов.

Решение проблемы заключается в строительстве новых ЦОДов в регионах, связывая их развитие с модернизацией энергетических сетей. Путин подтвердил планы дальнейшего роста количества ядерных реакторов, сосредоточившись на освоении Урала, Сибири и Дальнего Востока, увеличив общее количество блоков до 38. Мощность этих объектов приблизится к уровню действующих сегодня атомных станций.