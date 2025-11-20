Запрет на онлайн-ставки с кредитных карт сократит траты на азартные игры на 20-30%

Запрет на осуществление онлайн-ставок с использованием кредитных карт, заемных денег и корпоративных счетов может сократить траты россиян на азартные игры примерно на 20-30%. Такие оценки представили эксперты финансового рынка, опрошенные «Известиями».

«Расходы населения на ставки за счет заемных денег уменьшатся на 20–30%», – считает независимый эксперт Андрей Бархота. По его словам, эффект будет заметен в течение первого года-полутора после введения ограничений.

Законопроект с соответствующими поправками в закон о регулировании азартных игр был внесен в Госдуму в сентябре 2024 года. Документ обязывает банки-эмитенты отказывать в проведении транзакций с кредитных карт в пользу букмекерских контор.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подтвердил, что запрет для букмекерских компаний принимать ставки с кредитных карт вступит в силу уже в следующем году. Правительство России поддержало инициативу и рекомендовало дополнить ее запретом на использование средств со счетов индивидуальных предпринимателей и корпоративных карт.