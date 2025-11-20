Володин: Повышение пенсионного возраста не планируется

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин категорически опроверг слухи о возможном повышении пенсионного возраста в России, сообщает ТАСС. В своем выступлении он специально выделил искажённую интерпретацию высказываний депутата Светланы Бессараб, касающуюся увеличения размера пенсий при позднем обращении за ними.

"Никто возраст выхода на пенсию не собирается повышать. Более того, это разговор больше о, если хотите, выгодах того, что ты продолжаешь работать. Но взяли, перефразировали - как у нас [бывает], вот сейчас я говорю, вырвут что-то из контекста, а потом объясняйся", - сказал Володин.

Напомним, депутат отметила, что россияне имеют право самостоятельно решать, когда начинать получать пенсию. Если человек продолжает трудовую деятельность дольше положенного срока, размер его будущей пенсии увеличивается. Например, откладывая выход на пенсию на десять лет, граждане получают значительное повышение выплат: коэффициент пенсионных баллов повышается в 2,32 раза, а фиксированные выплаты — в 2,11 раза.

Тем не менее, Бессараб подчеркнула, что в течение периода продолжения трудовой деятельности будущая пенсия не выплачивается вовсе, и решение о сроках обращения за ней остаётся личным выбором каждого россиянина.

Отвечая на высказывания некоторых изданий, неверно истолковавших её позицию, Володин настаивал, что власти не планируют увеличивать пенсионный возраст официально.