Примсоцбанк запустил витрину продуктов и услуг для юрлиц в личном кабинете интернет-банка

ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" продолжает цифровизировать сервисы для бизнеса: в интернет-банке доступна витрина продуктов и услуг. Теперь клиенты Примсоцбанка могут ознакомиться с ассортиментом продуктов для своего бизнеса, подать заявку на подключение услуги или кредитование в личном кабинете интернет-банка.
Что доступно в витрине?
-
Мобильный банк;
-
Индикатор;
-
СМС-Сервис;
-
СМС-Мониторинг;
-
СМС-Информирование;
-
DirectBank+;
-
Кредиты для бизнеса.
В ближайшее время в витрину будут добавлены новые продукты и сервисы:
-
«Пакеты услуг» (тарифные планы РКО);
-
«Корпоративные карты»;
-
«Бизнес карты».
По вопросам работы витрины клиенты Банка могут обратиться к личному операционному менеджеру, позвонить по номеру Единого контактного центра: 8 800 350 42 02 или написать в онлайн-чат в личном кабинете.