Примсоцбанк запустил витрину продуктов и услуг для юрлиц в личном кабинете интернет-банка

ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" продолжает цифровизировать сервисы для бизнеса: в интернет-банке доступна витрина продуктов и услуг. Теперь клиенты Примсоцбанка могут ознакомиться с ассортиментом продуктов для своего бизнеса, подать заявку на подключение услуги или кредитование в личном кабинете интернет-банка.

Что доступно в витрине?

Мобильный банк;

Индикатор;

СМС-Сервис;

СМС-Мониторинг;

СМС-Информирование;

DirectBank+;

Кредиты для бизнеса.

В ближайшее время в витрину будут добавлены новые продукты и сервисы:

«Пакеты услуг» (тарифные планы РКО);

«Корпоративные карты»;

«Бизнес карты».

По вопросам работы витрины клиенты Банка могут обратиться к личному операционному менеджеру, позвонить по номеру Единого контактного центра: 8 800 350 42 02 или написать в онлайн-чат в личном кабинете.