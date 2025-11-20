Новости

Примсоцбанк запустил витрину продуктов и услуг для юрлиц в личном кабинете интернет-банка

ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" продолжает цифровизировать сервисы для бизнеса: в интернет-банке доступна витрина продуктов и услуг. Теперь клиенты Примсоцбанка могут ознакомиться с ассортиментом продуктов для своего бизнеса, подать заявку на подключение услуги или кредитование в личном кабинете интернет-банка.

Что доступно в витрине?

  • Мобильный банк;

  • Индикатор;

  • СМС-Сервис;

  • СМС-Мониторинг;

  • СМС-Информирование;

  • DirectBank+;

  • Кредиты для бизнеса.

В ближайшее время в витрину будут добавлены новые продукты и сервисы:

  • «Пакеты услуг» (тарифные планы РКО);

  • «Корпоративные карты»;

  • «Бизнес карты».

По вопросам работы витрины клиенты Банка могут обратиться к личному операционному менеджеру, позвонить по номеру Единого контактного центра: 8 800 350 42 02 или написать в онлайн-чат в личном кабинете.

Реклама. ФСКБ Приморья "Примсоцбанк" в г.Иркутске. Примсоцбанк (ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк") erid:2VfnxxCxwGV

/ Сибирское Информационное Агентство /
