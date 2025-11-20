В рейтинге произведений Тургенева у иркутского читателя «Отцы и дети» и «Ася» обошли «Муму»

Цифровая экосистема МТС и книжный сервис «Строки» проанализировали литературные предпочтения жителей Иркутской области среди работ Ивана Сергеевича Тургенева.

Самым читаемым произведением Тургенева в Иркутской области оказался социально-психологический роман о конфликте поколений «Отцы и дети». Также иркутяне активно читали элегическую повесть «Ася» – у него второе место. «Бронза» у самого грустного и трогательного рассказа русского классика – «Муму». В топ произведений Тургенева вошли также роман «Дворянское гнездо» и повесть о чувствах и душевных переживаниях 16-летнего юноши «Первая любовь».

В целом, вкусы иркутских читателей похожи на предпочтения из сибирских регионов, но есть и отличия. Так, в Красноярском крае в списке любимых произведений оказалась также повесть «Несчастная», а в Новосибирской области – «Вешние воды».

Аналитики сервиса «Строки» отметили, что произведения Ивана Сергеевича Тургенева популярны у читателей всех возрастов – иркутяне от 18 до 65 лет единогласно выбирали роман «Отцы и дети». При этом, женщины в возрасте от 18 до 44 лет активно читали также рассказ из цикла «Записки охотника» «Бежин луг», а пьесу «Холостяк» предпочитали мужчины в возрасте 25-34 года.