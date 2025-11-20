Мэрия рассказала, когда возобновят работу молочные кухни Иркутска

Комбинат питания Иркутска накануне закрыл все 45 розничных точек в городе. Это связано с реорганизацией МУПа в акционерное общество. В мэрии рассказали, когда молочные кухни возобновят работу.

«Начиная с 14 ноября, ведется оформление всех необходимых документов, в том числе перерегистрация предприятия в Федеральной налоговой службе, в кассовое оборудование вносят новые реквизиты организации, меняют фискальные накопители. По мере препрограммирования техники планируют открывать магазины. Ориентировочно они начнут работать с 25 ноября», – рассказали в мэрии.

Там также пояснили, что детям из многодетных и малоимущих семей продолжают бесплатно выдавать питание по графику. Также в полном объеме обеспечивают продукцией школы и детсады.

По информации администрации Иркутска, реорганизация не отразится на покупателях: цены на товары останутся прежними. Ассортимент продукции обещают расширять.