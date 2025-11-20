Число зон, покрытых припаркованными машинами, ежегодно растет в Иркутске на 5%

Круглый стол на тему «Единое городское парковочное пространство Иркутска» состоялся в столице Приангарья. В его рамках была обозначена проблема нехватки мест для стоянки транспортных средств в результате ежегодного роста зон, покрытых припаркованными машинами.

«Мы с 1995 года периодически делаем срез относительного того, сколько припарковано автомобилей, и видим, как примерно с 2 тысяч припаркованных машин [значение выросло] к 2010 году до примерно 7 тысяч припаркованных автомобилей, и эта цифра растет ежегодно на 5%», – рассказал доцент кафедры автомобильного транспорта Иркутского национального исследовательского технического университета, технический руководитель НИ «Транспортная лаборатория ИрГТУ» Алексей Левашев.

Он подчеркнул, что особо остро рост занятых машинами территорий и нехватка парковок наблюдается в центральной части города. Эксперт напомнил, что в 1970-е в Иркутске планировали создать скоростную систему внутригородских объездных дорог, которая должна была разгрузить центр. Поскольку проект не реализовали, возникает перегруженность, в том числе из-за транзитных автомобилистов, пользующихся этой частью Иркутска для проезда в другие места. Алексей Левашев считает, что строительство объездных путей по-прежнему актуально.