Новости

Энергоэффективность
«Рынок ИЖС в Иркутской области – это «дикий запад» – Максим Гук
«Спрос рос быстрее, чем культура потребления». Эксперты – об истоках некачественной застройки вокруг Иркутска
«Статистика не отражает текущий спрос на ИЖС». Антон Кондратьев, «ВСС Дом» - о реалиях рынка загородного жилья
Все материалы сюжета

Крупный канал нелегальной миграции ликвидировали в Иркутске

Канал незаконной миграции обнаружили и ликвидировали в Иркутске. Предполагается, что его организовала местная жительница.

К сотрудничеству женщина привлекла сообщников из числа собственников недвижимости, отмечают в МВД РФ. Лично или через посредников они предлагали иностранцам изготовление фиктивной регистрации по месту пребывания. Кроме того, от имени физических лиц подозреваемые оформляли номинальные гражданско-правовые договоры, необходимые для продления срока временного нахождения в России.

«Таким образом в Иркутске было незаконно легализовано более 1500 граждан государств Центральной Азии, изготовлено свыше 2500 фиктивных документов. Стоимость услуг варьировалась от одной до пяти тысяч рублей», – сообщили в полиции.

Задержано шесть подозреваемых, все они – женщины. В результате обысков обнаружены и изъяты паспорта иностранных граждан, бланки миграционных документов и договоров, средства связи и иные предметы, имеющие доказательственное значение.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемым грозит до 10 лет колонии. Троим фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, остальным – обязательства о явке.

Расследование продолжается. Мигрантов-нелегалов отправят за границу России.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес