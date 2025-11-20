Крупный канал нелегальной миграции ликвидировали в Иркутске

Канал незаконной миграции обнаружили и ликвидировали в Иркутске. Предполагается, что его организовала местная жительница.

К сотрудничеству женщина привлекла сообщников из числа собственников недвижимости, отмечают в МВД РФ. Лично или через посредников они предлагали иностранцам изготовление фиктивной регистрации по месту пребывания. Кроме того, от имени физических лиц подозреваемые оформляли номинальные гражданско-правовые договоры, необходимые для продления срока временного нахождения в России.

«Таким образом в Иркутске было незаконно легализовано более 1500 граждан государств Центральной Азии, изготовлено свыше 2500 фиктивных документов. Стоимость услуг варьировалась от одной до пяти тысяч рублей», – сообщили в полиции.

Задержано шесть подозреваемых, все они – женщины. В результате обысков обнаружены и изъяты паспорта иностранных граждан, бланки миграционных документов и договоров, средства связи и иные предметы, имеющие доказательственное значение.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемым грозит до 10 лет колонии. Троим фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, остальным – обязательства о явке.

Расследование продолжается. Мигрантов-нелегалов отправят за границу России.