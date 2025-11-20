49% работающих иркутян рассчитывают на получение тринадцатой зарплаты

Почти половина работающих жителей Иркутска (49%) рассчитывают получить тринадцатую зарплату или годовую премию по итогам 2025 года. Такие данные получены в результате опроса, проведенного сервисом SuperJob среди экономически активного населения города.

Наиболее оптимистично настроена молодежь в возрасте до 35 лет, где на дополнительные выплаты рассчитывают 55% респондентов. Среди мужчин доля ожидающих премию составляет 55%, тогда как среди женщин этот показатель достигает 42%.

Обладатели высшего образования демонстрируют более высокие ожидания по получению годовых бонусов – 59% против 44% среди тех, кто имеет среднее профессиональное образование. Наибольшая доля ожидающих премии наблюдается среди зарабатывающих от 150 тысяч рублей в месяц – 60%.

Большинство респондентов планируют потратить тринадцатую зарплату на отпуска и путешествия (22%), а также на погашение кредитов и долгов (17%). Каждый десятый опрошенный направит средства на нужды семьи, а 6% горожан отложат полученные деньги в сбережения.