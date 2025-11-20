На фасаде дома в Иркутске восстановили панно Герою Советского Союза Василию Жукову

После завершения капитального ремонта фасада многоквартирного дома на улице Мира, 62 в Иркутске восстановлено панно с изображением Героя Советского Союза Василия Жукова. Мемориальная композиция была демонтирована в сентябре для сохранения во время ремонтных работ и теперь возвращена на прежнее место.

«Это легендарный памятный объект, который знаком каждому жителю Иркутска-2», – прокомментировала глава Ленинского округа Светлана Колотовкина.

Василий Жуков прибыл в Иркутск в 1934 году и работал на авиационном заводе до призыва в Красную Армию в 1937 году. Он участвовал в боях у озера Хасан и в годы Великой Отечественной войны сражался на нескольких фронтах, особо отличившись при освобождении Крыма.

Герой Советского Союза был награжден медалью «Золотая Звезда», орденами Ленина и Отечественной войны. Восстановление панно стало результатом совместных усилий депутатов городской Думы и сотрудников авиационного завода.