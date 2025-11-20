ИНК отмечена наградами в двух номинациях Национальной премии «Корпоративный музей»

Корпоративный музей Иркутской нефтяной компании (ИНК) занял второе место номинации «Выставка года» и третье – в номинации «Музейный интернет-проект и мультимедийный проект» Национальной премии «Корпоративный музей».

Финал национальной премии в этом году в Перми собрал 75 корпоративных музеев России, представивших 153 проекта.

Компания провела презентацию масштабной выставки, посвященной 90-летию со дня рождения Михаила Буйнова. Экспозиция, открытая в марте текущего года, включает в себя уникальные архивные материалы: редкие фотографии, документальные свидетельства, газетные публикации и личные воспоминания, а также предметы быта, иллюстрирующие процесс строительства Байкало-Амурской магистрали. В ходе подготовки выставки сотрудники ИНК провели обширную работу с архивами, библиотеками и музеями Красноярска, Усть-Кута и Бодайбо, а также организовали серию встреч с ветеранами БАМа.

В рамках развития цифровых платформ на конкурсе также был представлен новый сайт корпоративного музея. Этот проект призван обеспечить удаленный доступ к виртуальной экспозиции с возможностью ознакомиться с действующими промысловыми объектами компании. Новый ресурс объединяет две экспозиционные зоны музея в Иркутске, предлагая пользователям интерактивные панорамы, 3D-туры по производственным объектам, раздел «Люди» с биографиями ключевых сотрудников, а также электронные архивы Книги Почета и Книги ветеранов.

В конце 2023 года в первом зале музея успешно обновили экспозицию, концептуально объединив ее с выставочным пространством второго зала. Этот проект был отмечен вторым местом в номинации «Новая экспозиция».

Корпоративный музей ИНК демонстрирует стабильно высокие результаты участия в профессиональных конкурсах: в 2022 году музей занял вторые места в номинациях «Лучший музейный видеофильм» и «Новая экспозиция». В 2023 году музей был удостоен премии в номинации «Лучшие образовательные проекты» за детскую программу «В поисках черного золота».

Национальная премия «Корпоративный музей» учреждена в 2018 году. Ее цель – выявить лучшие практики в сфере создания и развития корпоративных музеев, а также повысить их роль в сохранении истории и культуры предприятий, в патриотическом воспитании и формировании корпоративной идентичности. Впервые в прошлом году региональный этап премии состоялся в Иркутске при поддержке ИНК.