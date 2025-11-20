Бурятии списали 4,6 млрд рублей бюджетных кредитов

Правительство РФ списало республике Бурятия 4,6 млрд рублей бюджетных кредитов в рамках поддержки регионов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Алексей Цыденов.

Из 4,6 млрд рублей 1,7 млрд были списаны в июле 2024 года, а еще 2,9 млрд рублей – в ноябре текущего года. Общий объем списания бюджетных кредитов для региона составит 11,7 млрд рублей в период с 2025 по 2029 годы.

«Такое решение президента дает нам возможность смотреть уверенно вперед, выполнять социальные обязательства, помогать нашим бойцам на СВО и развивать республику», – прокомментировал Цыденов.