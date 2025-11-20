Новости

Эн+ получил «платину» в рейтинге лучших работодателей России Forbes

Forbes представил результаты ежегодного рейтинга лучших работодателей. Второй год подряд Эн+ присуждается высшая «платиновая» награда. 

В рейтинг 2025 года вошли 205 компаний-работодателей, только 30 из них получили платиновый статус. Остальных в соответствии с методологией разделили по группам «золото», «серебро» и «бронза». Участников оценивали по совокупности показателей, объединенных в три группы: «Экология», «Сотрудники и общество» и «Корпоративное управление». Эксперты анализировали условия труда, социальные инвестиции, эффективные корпоративные практики и экологическую повестку компаний.
 
В 2024 г в рейтинге Forbes Эн+ также получила платиновый статус. По сравнению с прошлогодним результатом издание более высоко отметило результаты по группе метрик «Экология». 

Эн+ является лидером среди российских независимых производителей возобновляемой энергии. С момента основания компания активно инвестирует в модернизацию своих предприятий и внедрение инновационных технологий, уделяя особое внимание вопросам устойчивого развития, повышения качества жизни в городах ответственности и социального благополучия сотрудников.


/ Сибирское Информационное Агентство /
